Temporali e Grandine da Nord a Sud | L' Italia sotto Scacco del Maltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma - Chi sperava nell'arrivo anticipato dell'estate vedrà le proprie aspettative deluse: l'inizio della settimana è segnato dache si estenderanno daa sud. La saccatura atlantica, già responsabile dei recenti, continuerà a influenzare il climano con masse d'aria fredda provenienti dal Mare del. Questo fenomeno manterrà attiva una circolazione di bassa pressione che interesserà l'a fasi alterne. La Settimana in Dettaglio Lunedì 27 maggio: Il primo impulso instabile si farà sentire oggi, con un fronte perturbato che colpirà l'settentrionale dalla tarda mattinata, portando piogge eforti da ovest a est entro la fine della giornata. Al Centro e al Sud si prevedono solo addensamenti sparsi con bassa probabilità di fenomeni significativi.

