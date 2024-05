Tempeste nel Kentucky il governatore dichiara lo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildel, Andy Beshear, hato questa mattina lodia causa delleche si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali negli ultimi giorni provocando almeno 18 vittime e centinaia di feriti. In Texas, Oklahoma e Arkansas i tornadi hanno lasciato un'ampia scia di distruzione. Lehanno inflitto i danni peggiori in una regione che va dal nord di Dallas all'angolo nord-occidentale dell'Arkansas ed è previsto un ulteriore brusco peggioramento in altre parti del Midwest. Entro oggi, secondo i meteorologi, il rischio maggiore si sposterà verso est, coprendo un'ampia fascia del Paese dall'Alabama fino ai pressi di New York. Decine di migliaia di residenti sono rimasti senza corrente in tutta la regione.