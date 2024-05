Taxinuovo sciopero per il 5 e 6 giugno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 27 maggio 2024) 21.30 I sindacati dei taxi hanno proclamato unitariamente un nuovonazionale,di 48 ore,dal 5 al 6.I tassisti scioperano contro i "fenomeni di abusivismo" nel settore e per chiedere "la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche". Si punta il dito contro l'Esecutivo per la mancata convocazione nonostante lodel 21 maggio. Il problema è la penuria di auto bianche,insufficienti a gestire l'afflusso turistico in vista del Giubileo 2025. Nel 2021 in Italia c'erano meno di 23 mila taxi, a Londra erano quasi 90mila.