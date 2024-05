Taxi sindacati e associazioni proclamano nuovo sciopero 5-6 giugno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (askanews) – Ie ledi categoria dei taxunper le giornate del 5 e 6, dalle ore 8 alle ore 22, fatte salve le fasce di garanzia e i servizi sociali previsti dalla normativa. “Le motivazioni che ci hanno condotto a questa nuova proclamazione sono, come per la precedente svolta il 21 maggio scorso con una grande partecipazione – si legge in una nota delle sigle sindacali edi settore -, riconducibili alla situazione riguardante il confronto sui decreti attuativi della Legge n.12/2019. Aver disatteso ad oggi, le legittime richieste di una ripresa del confronto rischiano di esasperare ancor di più i lavoratori del settore”. “Il servizio pubblico– aggiungono -riveste per i territori e per l’utenza un’importanza estremamente rilevante, in quanto complementare e integrativo del Trasporto Pubblico Locale di linea, tale delicata funzione deve esser tutelata, dall’azione di soggetti che basano la loro attività su logiche meramente speculative, a discapito del lavoro e delle garanzie per l’utenza”.