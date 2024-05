Taxi nuovo sciopero nazionale il 5 e 6 giugno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 27 maggio 2024) I sindacati dei tassisti convocano unper il 5 e il 6. "Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo loindetto per lo scorso 21 maggio, contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche,- hanno detto i sindacalisti-siamo stati costretti a proclamare unfermodi 48 ore, per le giornate del prossimo 5 e 6". Lo annunciano Ugl, FederCisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d'Italia, Uri, Fast Confal, UnicaCgil, Orsa, Usb, Unimpresa, Sitan/Atn. .