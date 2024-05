Tavares | La 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori dal 2026 Fiom | Positivo ma ancora nessuna risposta su occupazione e volumi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il gruppo franco italiano Stellantis produrrà la 500a partire dal. Lo ha annunciato questa sera l’amministratore delegato di Stellantis Carlosnel corso dell’atteso incontro con i sindacati. In tempi brevi, ha aggiunto il manager, arriverà la Jeep Compass a Melfi. Due comunicazioni che aggiungono poco o nulla a quanto già trapelato. Un passo avanti ma non abbastanza per i rappresentanti dei lavoratori che da tempo denunciano un progressivo disimpegno dall’Italia del gruppo sorto dalla fusione tra Fca e Psa. “L’ambizione condivisa con il governo italiano di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030 avrà bisogno di un ambiente imprenditoriale favorevole, attualmente condizionato dalle incertezze dell’elettrificazione e dalla forte concorrenza con i nuovi operatori del mercato”, ha spiegato