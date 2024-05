Tavares | Avanti anche con gli insulti

(Di lunedì 27 maggio 2024) 17.00 "Nonostante le difficoltà, le critiche e a volte gliandiamo, continuiamo a muoverci e a fare le cose". Così l'ad di Stellantis,. "In Stellantis amiamo le auto, i brand, non ci scusiamo per questo.quando succedono cose negative, non bisogna dimenticare amiamo tutto questo", ha detto. "Credo che il governo greco sarà molto fiero che chiamiamo Ypsilon la nuova Lancia", ha ironizzato con velato riferimento alla polemica con il ministro Urso sul nome della Alfa Romeo 'Milano', poi rinominata Junior.

