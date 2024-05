Taranto | Coloriamo la nostra città - in sei scuole Da oggi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di seguito il comunicato: Come immaginano il loro parco giochi ideale i bambini di? A questa domanda intende rispondere in modo giocoso e gioioso la seconda edizione di “la”, l’iniziativa dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS che gode del patrocinio morale del Comune di. Il progetto prevede una “Festa di fine anno” in seielementari della, durante la quale i bambini saranno chiamati a disegnare e colorare il parco giochi che vorrebbero fosse realizzato nella loro, quello in cui sognano di andare a giocare con i loro amici e parenti; nella prima edizione dell’anno scorso fu chiesto ai bambini di disegnare il verde urbano della loro. Dopo questo momento creativo, ogni “Festa di fine anno” proseguirà con l’animazione per i bambini che potranno anche ballare con le canzoni del Djset di Michele Elmo; in ogni scuola, inoltre, i primi tre disegni scelti dalle insegnanti saranno premiati con una coppa, mentre gli altri riceveranno un attestato di partecipazione.

