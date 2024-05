Tappa a Cagliari per il Giro d’Italia della Csr

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Si avvia verso la conclusione ild?ItaliaCsr, l?evento itinerante del SaloneCsr e dell?innovazione sostenibile giunto alla sua dodicesima edizione, che da febbraio sta attraversando l?Italia per valorizzare le esperienze concrete di imprese e territori e promuovere la culturasostenibilità. La nona e penultima, che mette al centro l?ambiente e le persone, è in programma il 28 maggio a, presso il Crea, Centro per l?Innovazione e l?Imprenditorialità dell?Università di, in via Ospedale 121. L?appuntamento, dal titolo ‘Innovazione e sostenibilità per le persone e il pianeta’, è organizzato in collaborazione con l?ateneotano e con Domus de Luna, fondazione a sostegno dell?infanzia e dell?adolescenza a rischio.