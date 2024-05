‘Tante Voci…Una Città’ a Firenze ha raccontato la bellezza del social

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tutto esaurito Martedì 21 Maggio nello splendido Teatro Cantiere Florida di via Pisana: in piena campagna elettorale, Beatrice Barbieri e Luca Milani hanno presentato le loro candidature al Consiglio Comunale di, dando però voce alle associazioni che si muovono nele, si impegnano per la pace e quotidianamente sono vicini ai problemi degli anziani! A dare ritmo alla lunga serata lo scrittore Giancarlo Passarella, con in regia Giovanni Liguori. Sul palco i 20 giovani cantanti dell’ensemble Fuori dal Coro (diretto da Chiara Piccioli), con le loro interpretazioni di brani anche famosi: come nel caso di Almeno tu nell’Universo, hit di Mia Martini, anche lei vittima di stalking ed hate speech. Altri due i momenti di totale emozione: il primo quando Beatrice Barbieri fa vedere una lettera che le è giunta nel 1980 dal Presidente Sandro Pertini, dove la ringraziava per aver apprezzato (lei che aveva solo 8 anni) il suo esser andato tra i terremotati dell’Irpinia e Basilicata.