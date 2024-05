Tamponamento bus autista e studente 18enne operati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato operato al “Moscati” di Avellino ildi Andretta, in provincia di Avellino, rimasto ferito stamattina neltra due bus, uno dei quali in servizio per Air Campania, sulla strada provinciale 91, diretti agli istituti scolastici di Calitri e Sant’Angelo dei Lombardi. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento alla rotula: nelè rimasto incastrato tra i sedili. L’del bus che ha tamponato, originario di Bisaccia, è stato invece operato in ospedale ad Ariano Irpino per le lesioni interne subite. Entrambi non corrono pericolo di vita. Gli altri feriti, l’dell’altro bus e tre studenti, dopo essere stati medicati negli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino, sono stati dimessi.