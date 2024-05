Tamponamenti in superstrada Lunghe file

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con le prime domeniche di bel tempo tornano lee i disagi in Fipili causati dal traffico sostenuto dei pendolari del mare. E se poi ad aggravare la situazione ci si mettono anche gli incidenti, la situazione diventa difficile. Così ieri pomeriggio, dalle 17 in poi, nel tratto che va da Pontedera a Montopoli, direzione Firenze, si sono verificati alcuni incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco di Pisa. Ben tre ia catena hanno comportato disagi alla circolazione a causa di lunghi incolonnamenti, e il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza tutte le auto coinvolte. Secondo un primo riscontro, tra le auto coinvolte nei, non ci sarebbero feriti gravi. .