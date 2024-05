Accademia Musicale Chigiana, Mediocredito Centrale e BdM Banca annunciano una partnership per favorire l’accesso dei giovani e talentuosi musicisti, provenienti dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), ai corsi estivi di ... ildenaro

Talenti musicali italiani nel mondo, doppia tappa spagnola per duo Agosti Sammicheli - talenti musicali italiani nel mondo, doppia tappa spagnola per duo Agosti Sammicheli - Doppia tappa spagnola per giovani talenti musicali italiani nel mondo, progetto promosso dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim) insieme all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e alla Fondazio ... adnkronos

Social e YouTube: per Manuel Zamagni debutto col botto - Social e YouTube: per Manuel Zamagni debutto col botto - Nelle prime 24 ore oltre quindicimila “views” su Instagram per il primo singolo dell’artista di Longiano Andromeda ... forli24ore

