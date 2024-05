almeno 27 persone, tra cui bambini, sono morti in seguito a raid notturni su Gaza City e Rafah , dove è imminente un'operazione di terra da parte dell'esercito israeliano. Oggi a Riad incontro del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con i ministri degli Esteri arabi ed europei in visita nel ... fanpage

Per uno gli attacchi di Israele a Rafah non sono più giustificabili, per l’altro è Hamas che fa cadere Tel Aviv in una trappola mediatica. A poche ore dall’ultima operazione israeliana a Rafah , con la morte di almeno 40 persone all’interno di un’area umanitaria, le posizioni nel governo italiano ... lanotiziagiornale

Le due anime del governo su Gaza: Crosetto denuncia le violazioni a Rafah, Tajani dà la colpa ad Hamas - Le due anime del governo su Gaza: Crosetto denuncia le violazioni a rafah, tajani dà la colpa ad Hamas - Dopo l'attacco israeliano su un'area umanitaria a rafah il governo si divide: Crosetto critica Tel Aviv, tajani se la prende con Hamas. Per uno gli attacchi di Israele a rafah non sono più ... lanotiziagiornale

Tajani: 'Hamas attira Israele a Rafah in trappola mediatica' - tajani: 'Hamas attira Israele a rafah in trappola mediatica' - "Hamas sta usando rafah per creare ulteriore problemi, attirando Israele dentro una trappola mediatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio tajani, ricordando che però l'Italia "è contraria" ... ansa

Israele attacca Rafah per rappresaglia dopo i razzi su Tel Aviv, almeno 35 morti - Israele attacca rafah per rappresaglia dopo i razzi su Tel Aviv, almeno 35 morti - Scatta la rappresaglia per il primo lancio di razzi da parte di Hamas da gennaio. Colpite le tendopoli delle persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni negli ultimi mesi ... editorialedomani