Tajani al Consiglio Affari Esteri | “Hamas usa Rafah per creare problemi non sta con i palestinesi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Hamas sta usandoperulteriori, cioè cerca di attirare Israele in una sorta di trappola mediatica. Ma a pagare il prezzo di tutto ciò sarà il popolo palestinese, a dimostrazione ancora una volta che Hamas non sta dalla parte dei palestinesi: li usa come strumento per i suoi disegni politici": lo dice Antonioarrivando aldell'Ue. .