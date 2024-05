Tadej Pogacar ha vinto il Giro d’Italia 2024 | quanto ha guadagnato in tre settimane di corsa

Come da pronostico Tadej Pocagar è il trionfatore del Giro d’Italia 2024 . Il 25enne sloveno non ha deluso le aspettative della vigilia dominando in lungo e in largo la 107esima edizione della corsa, conclusa con la passerella ai Fori imperiali. Il 25 sloveno ha divorato la gara sin dalla partenza ... quifinanza

D’accordo Pogacar , altro pianeta. Ma per settimane il Giro con meno altimetria e tappe più corte è stato anche altro. Ecco il pagellone finale. Pogacar 10 Non ci sarebbe voto per uno che con una gamba sola conquista sei tappe e la corsa intera, senza correre al risparmio e concedendosi ... sport.quotidiano

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Un altro trofeo nel palmarès di un campione. Il giro d'Italia entra nella bacheca di Tadej pogacar alla prima partecipazione. Starà accanto a 2 Tour de France, 3 Giri di Lombardia, 2 ... servizitelevideo.rai

Il Giro è ai piedi di Pogacar - Il giro è ai piedi di pogacar - Onnivoro come Merckx, famelico come Hinault. Ma rispetto agli unici due fuoriclasse moderni cui può essere accostato per smisurato talento e palmarès, Tadej pogacar siede alla tavola imbandita del ... informazione

Giulio Pellizzari, un Giro da protagonista. Dalla conquista in solitaria della cima Coppi alla maglia rosa regalata dal dominatore Pogacar - Giulio Pellizzari, un giro da protagonista. Dalla conquista in solitaria della cima Coppi alla maglia rosa regalata dal dominatore pogacar - ROMA Ventitré giorni di avventura di cui ventuno in sella per oltre 3.400 chilometri e 44.650 metri di dislivello totale. Da Pompei alla Val Gardena, dalla partenza di Torino a Roma dove ... corriereadriatico