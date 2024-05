Tabellone femminile Roland Garros 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilprincipaledel, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina, ma sulla terra battuta la polacca sembra di essere su un livello diverso. Tra le prime 15 teste di serie anche la nostra Jasmine Paolini, una delle quattro azzurre ammesse direttamente ininsieme a Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito ilcompleto con glie i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIPRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Swiatek b.

Il Tabellone principale femminile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna ... sportface

Il Tabellone principale femminile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna ... sportface

Roland Garros , tabellone femminile : è il giorno del debutto della grande favorita per la vittoria finale Iga Swiatek. notizie e pronostici . Non c’è alcun dubbio sul fatto che Iga Swiatek, indiscussa numero uno al mondo, sia la grande favorita anche in quest’edizione del Roland Garros . La tennista ... ilveggente

Tennis, Trofeo del Gelso: passano Berardi, Cavicchio e Benedettini - Tennis, Trofeo del Gelso: passano Berardi, Cavicchio e Benedettini - In cima al seeding troviamo le 4.1 Elisabetta Dallari, Claudia Crescentini, Chiara Sbrighi, Irene Carpani e Bernadetta Soriano, a seguire i 4.2 Alessia Frontini, Cristina Carattoni e Sabina Raschini. altarimini

Roland Garros: Zverev elimina Nadal in tre set, Tsitsipas avanza - Roland Garros: Zverev elimina Nadal in tre set, Tsitsipas avanza - Rafa Nadal esce al primo turno del Roland Garros, lo Slam dove si è imposto per 14 volte in carriera. Lo spagnolo è stato eliminato da Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia, ... sportmediaset.mediaset

LIVE – Arnaldi-Fils 6-3 4-6 6-4 6-2, primo turno Roland Garros 2024: RISULTATO in DIRETTA - LIVE – Arnaldi-Fils 6-3 4-6 6-4 6-2, primo turno Roland Garros 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Fils, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 sul Mathieu. sportface