Susanna Tamaro | Mi sono salvata dall’autismo con le arti marziali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) In uncolo che firma per Il Giornale la scrittricesostiene di essersigrazie alle. «Personalmente ho avuto problemi fin dall’asilo ma, già alle scuole elementari, osservando il comportamento degli altri, ho imparato a sopravvivere. A quei tempi però nelle scuole vigevano un ordine e un rigore assoluti: era vietato parlare se non interrogati, urlare era assolutamente inconcepibile né si poteva provocare rumore con le sedie, per non parlare dell’ordine che noi alunni dovevamo mantenere sul banco. Ho sofferto, certo – vivevo in uno stato di continuo smarrimento e confusione –, ma, sostenuta da quell’ordine e da quella disciplina,comunque riuscita a cavarmela pur senza insegnanti di sostegno», spiega.