Superlega per il tribunale di Madrid da Uefa e Fifa abuso di posizione dominante | esulta A22

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nuova puntata della battaglia legale sulla, che potrebbe essere arrivata a una svolta. IlCommerciale diha emesso una sentenza sul caso della European Super League/A22 Sports Management contro lae lacon la quale decreta che gli statuti delle due organizzazioni di governo del calcio sono illegali e incompatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione Europea, in quanto impediscono ai concorrenti di entrare nel mercato delle competizioni internazionali per club. Con questa decisione la giudice Sofia Gil Garcia dà ragione alla società che ha intrapreso la diatriba con Nyon e Zurigo per organizzare una competizione alternativa alla Champions League e dà applicazione al verdetto di stesso segno espressa dalla Corte di Giustizia europea.