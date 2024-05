Superlega A22 | L’era del monopolio Uefa e Fifa è finita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) In giornata è arrivata la sentenza del Tribunale di Madrid, e ora anche A22 Sport Management, la società che gestisce il progetto, ha emesso il suo comunicato: “Oggi il Tribunale Commerciale di Madrid 17 ha emesso la sentenza nel caso della European Super League/A22 Sports Management contro la. Il Tribunale Commerciale ha stabilito che gli statutiche impediscono ai concorrenti di entrare nel mercato delle competizioni internazionali per club sono illegali e incompatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione Europea. È la prima volta che un tribunale europeo applica il quadro giuridico emesso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) nel dicembre 2023 e la decisione è pertanto vincolante ed esecutiva in tutta l’Unione europea“.