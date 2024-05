Superbonus - sventata maxi truffa da 93 milioni nel Napoletano

(Di lunedì 27 maggio 2024) NAPOLI – Unaè statadalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha sequestrato crediti per 93di euro accumulati nei cassetti fiscali tramite il cosiddetto “edilizio”. L’operazione è stata possibile grazie a un provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura di Napoli Nord. Le indagini dei finanzieri di Frattamaggiore (Napoli) hanno rivelato che i crediti, riconducibili a sette società indagate e praticamente fittizie, erano stati acquisiti attraverso lavori edili, come riqualificazioni energetiche, ristrutturazioni e adeguamenti sismici, mai eseguiti. Il provvedimento d’urgenza è stato necessario dopo che, tra marzo e aprile scorsi, erano iniziate le negoziazioni dei crediti, ceduti anche da quattro persone risultate decedute.

