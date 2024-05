Superbonus - soldi buttati e tolti ai poveri | cosa si poteva costruire con quei miliardi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Siamo tornati sulla Terra dopo una gita su Marte». Sarà pur vero, come ha detto ieri Giancarlo Giorgetti alla fine del G7 a Stresa, che grazie al decreto del 29 marzo scorso «la disintossicazione è terminata». Anche perché, ha detto il ministro dell'Economia, chi lo difendeva «ora un po' si vergogna». Ma tocca ricordare pure che il conto lasciato dal(e dagli altri incentivi edilizi) continuerà a pesare sulle casse dello Stato per i prossimi quattro-cinque anni per oltre 30di euro all'anno. Un macigno, anzi un «fardello», come lo ha definito Giorgia Meloni, lasciato in eredità dal governo Conte e che ha complicato non poco la vita della nuova inquilina di Palazzo Chigi e del suo ministro dell'Economia. «Man mano che si va avanti si capisce sempre di più come quel “gratuitamente” sbandierato da alcuni in campagna elettorale sia in realtà un costo altissimo che tutti gli italiani, anche quelli che non hanno una casa, dovranno pagare per un provvedimento che ha favorito soprattutto chi di case ne aveva più d'una» ha spiegato il premier, ricordando che il conto di tutti i bonus edilizi dal 2020 a oggi è pari a 219di euro.