Superbike | Andrea Iannone in bilico futuro in MotoGP?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un buon test dipernella nuova pista di Cremona. In sella alla sua Go Eleven, infatti, il centauro azzurro ha dimostrato di essere sempre competitivo all’interno del campionato dedicato alle derivate. L’attuale sesto posto (a pari punti conLocatelli di Yamaha, quinto) dell’italiano testimonia il grande feeling e il talento mai sopito del ragazzo fermato per quattro anni dopo la squalifica. Risultati davvero incoraggianti che potrebbero spalancargli le porte dellanella prossima stagione o, in caso di permanenza in SBK, un contratto con un team di primo livello nella sua categoria attuale., Go Eleven trampolino per la? L’abruzzese: “Devo capire, cambia tutto…” (Credit foto – pagina Facebook Team Go Eleven)“Era la prima volta che guidavo qui, abbiamo provato qualcosa sulla moto, due setup differenti.

Risultati un po’ altalenanti nel round di Assen (Paesi Bassi) che la Superbike ha messo in scena la scorsa settimana. Nonostante la differenza nelle prestazioni, Andrea Iannone può essere davvero soddisfatto della due giorni, soprattutto per il bel quarto posto ottenuto nella Gara 2 che ha chiuso ... metropolitanmagazine

Non è stato un weekend strepitoso per Andrea Locatelli e la sua Yamaha . Nulla di irrimediabile, ovviamente, ma il centauro italiano sperava di poter competere, almeno, per quella vittoria che segnerebbe la sua prima affermazione in Superbike . Partito con la gomma anteriore intermedia e la ... metropolitanmagazine

Un rientro magistrale dalla lunga squalifica che sta certificando, una volta di più, il talento mai messo in discussione di un ragazzo che ama vivere in sella a una moto. Sesto posto nella classifica generale dedicata ai centauri di Superbike e voglia, ancora, di stupire tutti gli addetti ai ... metropolitanmagazine

