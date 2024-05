Successo per Up to you | oltre 600 presenze soprattutto giovani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Domenica 26 maggio 2024 si è conclusa la quinta edizione del Festival UP TO YOU, festival di spettacolo dal vivo organizzato da ragazze e ragazzi under 30, dal 21 al 26 maggio a Bergamo e nei comuni di Brusaporto e Scanzorosciate. Il festival ha registrato un grandedi pubblico: più di 600in 6 giorni densi di appuntamenti: sei spettacoli, due flash mob e tanti incontri. Novità di quest’anno un momento laboratoriale prima dell’inizio del festival, condotto da Bassam Abou Diab, danzatore libanese, già ospite con il suo spettacolo nelle passate edizioni. Una sfida vinta per il gruppo didi UP TO YOU: un palinsesto che ha portato a riflettere sul contemporaneo, sulla possibilità di dialogo e sullo scontro tra generazioni, per creare comunità e uscire dalla comfort zone, con un’arte che mette in bilico le certezze.