(Di lunedì 27 maggio 2024) Tantissimo pubblico e tanta curiosità per la manifestazione ““ che nel fine settimana ha proposto un suggestivo viaggio nella storia fra dimostrazioni, spettacoli, danze, momenti didattici e molto altro. L’evento organizzato dall’associazione di rievocazione storica Contrade San Paolino e patrocinato dal Comune, ha portato in città numerose iniziative per adulti, bambini, famiglie e scuole, con l’obiettivo di far conoscere cultura, usanze e tradizioni del Medioevo. Fulcro del festival il Villaggiocon i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri disposti sul piazzale del baluardo. Mille curiosità, tra cui la battitura delle monete dal conio unico prodotto per la manifestazione, rappresentante lo stemma di

(Adnkronos) - Milano, 21.05.2024 – Acquisire clienti è diventato sempre più difficile al giorno d'oggi, tanto più in un settore iper-competitivo come quello dell'estetica. Eppure ci sono saloni che riescono a fare sempre “sold-out” indipendentemente dai prezzi dei servizi offerti. Per tutti i ... liberoquotidiano

Lorenzo Serra Ferrer , ex allenatore spagnolo, ha conosciuto Thiago Motta quando militava nel BARCELLONA. Ecco le sue parole Lorenzo Serra Ferrer è stato un allenatore importante del calcio spagnolo e ha diretto la cantera del BARCELLONA. come tale, conosce bene Thiago Motta e lo ha raccontato a La ... calcionews24

Fermo Nei giorni scorsi a Fermo in seguito ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rispetto della normativa sul lavoro e in materia ambientale e di salute pubblica, i... corriereadriatico

Successo in centro per “Lucca Medievale“ - successo in centro per “Lucca Medievale“ - A Lucca, la manifestazione "Lucca Medievale" ha attirato un vasto pubblico con spettacoli, dimostrazioni e attività didattiche per far rivivere la storia e le tradizioni del Medioevo. Il Villaggio Med ... lanazione

Comunità e condivisione. I ’Dialoghi’ fanno il tutto esaurito. Successo dell’edizione 2024 - Comunità e condivisione. I ’Dialoghi’ fanno il tutto esaurito. successo dell’edizione 2024 - E ancora successo per i giovani che sono gli autori del libro Cucina selvaggia: 25 ricette impossibili per i nostri tempi, frutto del laboratorio di scrittura creativa realizzato in collaborazione con ... lanazione

Castiglione Olona, grande successo del borgo dei balocchi - Castiglione Olona, grande successo del borgo dei balocchi - CASTIGLIONE OLONA – Grande successo per la 10' edizione de “Il borgo dei balocchi ... la cultura e le tradizioni di una volta, ha animato il centro storico castiglionese fino a sera. Organizzato ... ilsaronno