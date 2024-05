Successo degli atleti del Parco Alpi Apuane alle regionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Podi assoluti e di categoria per glidel- Team Ecoverde Cetilar, impegnati in gare. Alla 13esima edizione del ’Trofeo Verde città-Olivola’ di Aulla, gara di 8,7 chilometri su strada, secondo posto assoluto per Alberto Giannoni, vittoria di categoria per Fabrizio Santi (SM70) e Gino Cappelli (SM65), secondo posto di categoria per Nicola Vanni (quarto assoluto) e Michelangelo Fanani (SM55) e buone prove per Giovanni Balloni e Luciano Bianchi; al ’Trail dei Lavatoi’ di Casciana Terme, nel pisano, gara di 50 chilometri con un dislivello positivo di 1300 metri, secondo posto assoluto per Dario Anaclerio; mentre alla 28esima edizione della ’Scarpinata Circolo Bugiani’ di Pistoia, gara su strada di 14,5 chilometri, secondo posto assoluto per Giacomo Bruschi e buone prove per Federico Gonfiantini (sesto assoluto) e Andrea Orsi (ottavo assoluto).