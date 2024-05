Stupro di Palermo - la difesa vuole la vittima in aula L’avvocata | “Si rischia vittimizzazione secondaria”

(Di lunedì 27 maggio 2024) Venerdì 24 maggio è iniziato davanti al Collegio della seconda sezione penale del Tribunale diil processo ai sei ragazzi maggiorenni (il settimo minorenne all’epoca dei fatti è già stato condannato) accusati di aver violentato, nel luglio 2023, una 19enne. L'avvocata della: "Lachiede di portare la ragazza in, ma questa situazione potrebbe destabilizzarla in una maniera importante": .

Il processo per la violenza sessuale di gruppo avvenuta al Foro Italico nel luglio del 2023 è stato subito rinviato al 24 maggio per incompatibilità di uno dei giudici. Alla sbarra i 6 maggio renni che avevano abusato della vittima 19enne. L'unico minorenne è stato già condannato a 8 anni e 8 mesi ... fanpage

Stupro di Palermo, la difesa vuole esame della vittima. No dei legali - stupro di palermo, la difesa vuole esame della vittima. No dei legali - Anche la Procura contraria a riascoltare la ragazza in aula Dopo il no ricevuto dal gip, i legali dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne violentata un anno fa a palermo, tornano a c ... stylo24

Stupro di gruppo a Palermo, la difesa non si arrende: “Portiamo la vittima in aula” - stupro di gruppo a palermo, la difesa non si arrende: “Portiamo la vittima in aula” - Disclaimer - Il post dal titolo: «stupro di gruppo a palermo, la difesa non si arrende: “Portiamo la vittima in aula” è apparso 15 ore fa sul quotidiano online palermolive.it». mondopalermo

Stupro di gruppo, la difesa chiede l'esame della vittima in aula - stupro di gruppo, la difesa chiede l'esame della vittima in aula - Dopo il no ricevuto dal gip, i legali dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne violentata un anno fa a palermo, tornano a chiedere l'esame in aula della vittima. L'istanza è stata ... ansa