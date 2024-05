Strage in Papua Nuova Guinea | le vittime della frana potrebbero essere 2000

(Di lunedì 27 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 27 Maggio 2024, 11:02 Nella notte di venerdì in, in Oceania, si è verificata una gravissimache ha investito almeno sei villaggi, provocando migliaia di morti e feriti. Un numero di dispersi altissimo e ormai la consapevolezza che probabilmente laabbia sepolto e ucciso tutti coloro che L'articolo proviene da Il Difforme. .

Un’enorme frana ha sepolto più di duemila persone in Papua Nuova Guinea , hanno affermato il 27 maggio le autorità, rendendo noto un bilancio delle vittime molto più alto di quello inizialmente stimato. “La frana ha sepolto vive più di duemila persone e causato vaste devastazioni”, ha dichiarato ... metropolitanmagazine

(Adnkronos) – Si teme che almeno 2.000 persone siano state sepolte dall'enorme frana che ha travolto il villaggio Yambali, in Papua Nuova Guinea . Lo riferisce il National Disaster Center del paese. Otre 150 le case che sono state sepolte dal fango e i soccorritori stanno lottando contro il tempo ... periodicodaily

