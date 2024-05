Strage di civili a Rafah Conte | Avevamo chiesto di fare pressione invece il governo italiano non fa nulla solo astensioni all’Onu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il leader del M5S, Giuseppe, a Sassari per la campagna elettorale delle elezioni europee e per sostenere il candidato sindaco del campo largo, Giuseppe Mascia, condannail raid aereo che Israele ha compiuto nella notte in una tendopoli di, uccidendo almeno 40: “Abbiamo denunciato da mesi l’azione di Netanyahu contraria al diritto internazionale”, sostiene l’ex presidente del Consiglio. “È un’azione assolutamente sproporzionata. Il massacro diè sotto gli occhi di tutti, abbiamo addiritturapalestinesi, donne e bambini, bruciati vivi. Abbiamoal nostrodi darsi daper creare, ma invano, non abbiamo ottenutoin sede Onu“, continua. “Continueremo a chiedere assolutamente che si interrompa questo massacro inaccettabile.

