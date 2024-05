Storia della pasticcera svizzera che conquista l’alta moda con le sue torte gotiche

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 27 maggio 2024) Creme dai toni pastello, roselline di zucchero, figurine di marzapane, fiori eduli e perle: ammettiamolo, letradizione dopo un po’ possono annoiare. Perlomeno i clienti più cinici, che a spennellate di crema al burro color carta da zucchero preferiscono una glassa nera e decorazioni punk. Sophia Stolz, 29 anni, ha deciso da tempo di sfornareper consumatori dai gusti eccentrici. Le elegantidi Sophia Stolz In parte potrebbero ricordare un po’ le ugly cakes, lein voga in questi ultimi anni con frasi sarcastiche al postosolita scritta «Buon compleanno» (unache, forse, ha già fatto il suo tempo). Anche le goth cakes, le, riportano auguri diversi come «Odio le persone» in pieno stile Mercoledì Addams.