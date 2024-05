Stoltenberg | Kiev ha mani legate su armi

Carlo e William vorrebbero privare Harry e Meghan dei titoli reali ma non possono farlo. Secondo l'esperto reale Tom Quinn, infatti, re e figlio ne hanno discusso ma avrebbero le mani legate : non vogliono che i Sussex rappresentino in alcun modo la famiglia reale, specialmente nei loro viaggi ... iltempo

Meloni e il redditometro: cronaca completa di una figura di merda - Resuscitando lo strumento sospeso nel 2018 dall'allora governo Lega-5 Stelle, il provvedimento di Leo si pone l'obiettivo di determinare sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche ... termometropolitico

IPTV e pezzotto, la Lega Serie A porta CloudFlare in tribunale: "fa eludere Piracy Shield" - La Lega Serie A ha portato in tribunale CloudFlare per la sua VPN, che permetterebbe di eludere il sistema Piracy SHield. tech.everyeye

Isola dei famosi: paura nella prova leader, Dario Maltese si copre la faccia. "Pensavo di perdere il collo" - Attimi di paura all'Isola dei Famosi durante la Prova della centrifuga quando uno dei naufraghi ha rischiato di infortunarsi seriamente. movieplayer