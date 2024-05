Stoltenberg va in pressing sugli alleati per concedere a Zelensky il via libera a colpire il territorio russo ma spacca in due il fronte Occidentale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un passo alla volta, l’escalation in Ucraina, un tempo bollata come mera fake news, appare sempre più verosimile se non addirittura probabile. Contrariamente a quanto ci è stato fin qui raccontato, a causarla non è l’avanzata della Russia di Vladimir Putin, bensì le parole incaute dei leader dell’Europa dell’Est e, soprattutto, quelle del segretario generale della Nato, Jens, che da giorni spinge per dare il viaall’uso di armi occidentali perin Russia.va in“L’Ucraina ha le mani legate a causa delle restrizioni all’uso delle armi” fornite dall’Occidente, ha sottolineato il vertice del Patto Atlantico durante un punto stampa con il premier bulgaro, Dimitar Glavchev. Secondo, “quando questa guerra è cominciata, nel febbraio 2022, buona parte degli esperti temeva che la Russia avrebbe preso il controllo dell’Ucraina nel giro di settimane.

