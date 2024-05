Stoltenberg fa tremare l’Ue Meloni | Non so perché abbia detto una cosa del genere

(Di lunedì 27 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 27 Maggio 2024, 10:01 “Bisogna porre fine al divieto di usare armi della Nato per colpire obiettivi militari in Russia“, queste poche parole, rilasciate dal segretario generale della Nato Jensal settimanale The Economist hanno sconvolto il fine settimana europeo. Il timore di essere in un periodo di instabilità, come quello L'articolo proviene da Il Difforme. .

La polizia israeliana, compresi agenti a cavallo , è intervenuta per disperde re un Sit-in di protesta andato in scena a Tel Aviv che stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza per chiede re di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina ... strumentipolitici

Jens Stoltenberg è un segretario generale della Nato a fine mandato, è un alto ufficiale diplomatico nomi Nato dai governi, non è il «Commander in Chief», non spetta a lui inviare truppe sul fronte, fare piani di battaglia, il suo è un delicato ruolo politico in cui la prudenza è necessaria, ... liberoquotidiano

La parola "pace" è uscita dall'agenda - La parola "pace" è uscita dall'agenda - cosa pensa delle ultime dichiarazioni del segretario generale della nato, Jens stoltenberg Io credo che chi riveste ruoli apicali all'interno di questi organismi internazionali che pure dovrebbero ... ilgiornale

Armi Nato all'Ucraina per attaccare la Russia, cosa potrebbe succedere Dalla svolta per Kiev all'escalation mondiale: gli scenari - Armi nato all'Ucraina per attaccare la Russia, cosa potrebbe succedere Dalla svolta per Kiev all'escalation mondiale: gli scenari - Il segretario generale della nato non usa giri di parole. In un’intervista, Jans stoltenberg invita apertamente i membri dell’Alleanza atlantica a far cadere il divieto di usare le armi fornite ... ilmessaggero

Medvedev avverte gli Stati Uniti: “Se ci attaccate sarà guerra mondiale” - Medvedev avverte gli Stati Uniti: “Se ci attaccate sarà guerra mondiale” - Le parole di stoltenberg dividono l’Occidente Intanto non si placano le polemiche per le parole del segretario generale della nato Jens stoltenberg, che ha invitato gli alleati che forniscono armi all ... quifinanza