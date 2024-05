Stoltenberg e l’epoca degli irresponsabili

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pesano come macigni le recentissime dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens. Nel suo discorso all’Assemblea parlamentare dell’Alleanza Atlantica a Sofia, ha esortato l’eliminazione delle restrizioni sull’uso delle armi occidentali verso (e dentro) il territorio della Federazione Russa. Il superamento delle linee rosse Siamo di fronte all’ennesimo superamento delle linee rosse: quelle sottilissime ‘frontiere’ del buon senso che, dall’inizio del conflitto, continuano ad essere valicate dal blocco occidentale. Ormai è diventata una prassi per tentare di rimediare ai disastri di una situazione che volge sempre di più al peggio per l’Ucraina e per i suoi partner. E sono proprio questi ultimi che hanno voluto e sostenutoquesta guerra.