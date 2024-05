Stiamo morendo in diretta tv | il grido dello scrittore Akram al Sorani

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 27 maggio 2024)al, 38 anni, ha raccontato in un’intervista con Repubblica dell’orrore a Rafah: lodi Gaza City vaga per la Striscia di Gaza da metà ottobre insieme alla famiglia, per cercare rifugio dai bombardamenti di Israele. Loha confidato di essere stato “ottimista per due minuti”, quando venerdì 24 maggio, nel pomeriggio, la Corte internazionale di giustizia, il più alto tribunale delle Nazioni Unite, ha ordinato a Israele di fermare immediatamente le operazioni militari a Rafah, accogliendo la richiesta del governo del Sudafrica, che aveva accusato Israele di genocidio verso il popolo palestinese chiedendo alla Corte di intimare un immediato cessate il fuoco. Le intimazioni della Corte internazionale di giustizia, però, non hanno fermato Israele:alha spiegato a Repubblica che sia a Rafah che nel campo di Jabalia, a Nord, sono stati attaccati.