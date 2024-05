Stesse strategie Dentro cavalli big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il suono delle chiarine, l’apertura delle trifore, la bandiera della Giraffa che si staglia sulla Conchiglia. Esplode l’urlo del popolo di via delle Vergini che, all’uscita da Palazzo comunale abbraccia con forza Guido Guiggiani. "Il primo atto di questo Palio è andato bene – ha affermato il capitano –. Ora inizia tutto il resto… Abbiamo comunque lavorato tanto in questi mesi, il tutto è già avviato". "Sì, sono andato io come tutte le altre volte – ha poi aggiunto –, un capitano deve sempre prendersi le proprie responsabilità". Ha il sorriso stampato in faccia, capitan Guiggiani, aiutato anche dalle statistiche: la Giraffa, guardando agli anni 2000, ha sempre vinto quando è stata estratta a sorte (ieri dalla Contrada del Leocorno): è successo nel 2004, nel 2011, nel 2017 e nel 2019.