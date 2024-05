“Si è concluso alla presenza del Ceo di Stellantis Carlos Tavares il secondo Incontro con i sindacati Metalmeccanici al Centro Stile di Torino: è stata l’occasione per il Ceo di Stellantis di discutere assieme del futuro dello stabilimento produttivo di Mirafiori, anello debole della catena negli ... ilgiornaleditalia

Stellantis, Tavares: 500 ibrida a Mirafiori dal 2026 - Stellantis, tavares: 500 ibrida a Mirafiori dal 2026 - Era partita come una locomotiva, poi ha iniziato a rallentare, addirittura a soffrire. Fino a fermarsi (come è successo alle Carrozzerie nel mese di maggio). La 500bev non è più l'anima di Mirafiori, ... informazione

Incontro Tavares – sindacati: Spera (Ugl Metalmeccanici):”Dal tavolo indicazioni concrete sui modelli” - Incontro tavares – sindacati: spera (Ugl Metalmeccanici):”Dal tavolo indicazioni concrete sui modelli” - “Si è concluso alla presenza del Ceo di Stellantis Carlos tavares il secondo incontro con i sindacati metalmeccanici ... lavalledeitempli

Stellantis, Spera “Da incontro con Tavares prospettive concrete” - Stellantis, spera “Da incontro con tavares prospettive concrete” - TORINO (ITALPRESS) – “Dal confronto con tavares sono emerse prospettive concrete”. Lo ha detto il Segretario Nazionale dell’UGL Metalmeccanici, Antonio spera che ha preso parte all’incontro unitamente ... ildenaro