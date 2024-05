Stellantis la Fiat 500 ibrida a Mirafiori dal 2026 L’annuncio di Tavares

(Di lunedì 27 maggio 2024) Torino, 27 maggio 2024 – La 500sarà prodotta adal. In tempi brevi a Melfi arriverà la Jeep Compass. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di, Carlos, ai sindacati.di"Questi annunci - spiegain una nota - si aggiungono a quelli recenti relativi a una nuova generazione di batterie per rendere l'iconica500e ancora più attraente per i clienti e all'estensione industriale dellaPandaa Pomigliano. La fornitura di questi nuovi modelli ibridi contribuirà positivamente al carico di lavoro dello stabilimento di Termoli e degli impianti e-Dct e trasmissioni diper i prossimi anni. Con il successo del piano annunciato,avvierà un processo di rinnovamento generazionale della forza lavoro, con l'assunzione di giovani lavoratori soprattutto a”.

