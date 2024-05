Stazione di Conca d’oro | settantadue nuove bike box

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)box nella soladie più di 250 in totale in 11 fermate della metro in tutta Roma. È stata una giornata importante quella di oggi per l’intermodalità ferro-bicicletta, grazie all’inaugurazione di centinaia di armadietti per il parcheggio in sicurezza delle biciclette nelle stazioni della metropolitana romana. A tagliare il simbolico nastro dellebox disono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il fresco vincitore del Giro, Tadej Pogacar, in compagnia dell’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè e del Dg di Atac, Alberto Zorzan. Lebox permettono ai ciclisti di parcheggiare la loro bici in un armadietto di vetro, chiuso a chiave e apribile solo tramite un dispositivo mobile, all’interno delle stazioni della metro, per favorire lo scambio bici-ferro.