Stati generali della Medicina dei Sistemi il bilancio del 3° Simposio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dall’ambiente alla tecnologia, dal concetto di relazioni sociali a quello di umanità: i fattori chiavesalute del domani MILANO – Complessità del “sistema uomo”, intersoggettività, nuovi modelli di cura, prevenzione. Sono questi alcuni dei principali temi affrontati nella terza edizione del Symposium “dei”, dal titolo “Modelli di integrazione nella prassi clinica e nuove soluzioni terapeutiche. Prevenzione e terapie del futuro”. Diciotto illustri Professori universitari, nel loro ruolo di relatori e moderatori, hanno contribuito a tracciare le linee guida del futuroin termini di prevenzione e soluzioni terapeutiche in ambito pediatrico e per l’adulto. Nella corniceprestigiosa Università Statale di Milano, sonoapprofonditi diversi temi centrali del mondo sanitario: dall’approccio predittivo e preventivo alla multidisciplinarità, dall’integrazione tra le terapie alla visioneca di salute e malattia, passando per la personalizzazione e la precisione delle cure.

