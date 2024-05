Stasera semifinale scudetto contro la corazzata Inter

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) A guardare come è andata in campionato – trae Sassuolo 13 punti di distacco in classifica, i due confronti diretti vinti dai nerazzurri 3-0 e 4-0 – non c’è partita. Ma siccome è lae si gioca in 90’ (senza supplementari, ma con rigori in caso di parità) partita c’è eccome. E di fronte allanerazzurra c’è un Sassuolo che,pronostico, nei quarti ha già battuto altri nerazzurri (l’Atalanta) eci riprova. Si gioca al "Curva Fiesole" presso il Viola Park con fischio d’inizio alle 20,30 (diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DTT) e si gioca per un traguardo mai raggiunto dalla Primavera del Sassuolo, il cui tecnico Emiliano Bigica strizza comunque l’occhio. Arrivati fin qua si è in ballo e, sembra dire Bigica, tanto vale ballare.