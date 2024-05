Starlink ha svelato quanti sono gli abbonati italiani

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il totale dimondiali è di 3 milioni. Di questi, l’Italia occupa un piccola parte. L’occasione per la notizia è stato il video di un utente italiano in provincia di Bolzano che ha attivato il suoper la prima volta.... .

Gli abbonati Starlink in Italia: trapelano i primi numeri - Gli abbonati starlink in Italia: trapelano i primi numeri - starlink è il servizio creato da Elon Musk per fornire una tipologia del tutto innovativa di connettività a internet. Da qualche anno lo troviamo anche in Italia, ma quanti sono gli abbonati Quando ... smartworld

Starlink di Elon Musk si propone di aiutare l’Italia per i terremoti dei Campi Flegrei. Dal governo nessuna risposta - starlink di Elon Musk si propone di aiutare l’Italia per i terremoti dei Campi Flegrei. Dal governo nessuna risposta - starlink, l’azienda di Elon Musk con l’obiettivo di dare vita a un progetto di internet via satellite su scala globale, si è proposta al governo italiano per fornire aiuto nei Campi Flegrei, scossi da ... ilfattoquotidiano

Starlink di Elon Musk si fa avanti per aiutare l’Italia a gestire lo sciame sismico dei Campi Flegrei. Meloni ignora l’invito - starlink di Elon Musk si fa avanti per aiutare l’Italia a gestire lo sciame sismico dei Campi Flegrei. Meloni ignora l’invito - ROMA. L’azienda di Elon Musk, starlink, si è proposta al governo italiano per supportare le comunicazioni in casi di pericolo estremo, come una possibile eruzione o terremoto ai Campi Flegrei. lastampa