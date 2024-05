Stankovic | Sarà partita difficile Viviamo per questi momenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aleksandarha rilasciato una breve intervista per Sportitalia a pochi attimi dalla semifinale dell'Inter Primavera contro il Sassuolo. SEMIFINALE – Aleksandarintroduce la semifinale Scudetto di questa sera: «una gara tosta per tutt'e due, siamo concentrati e preparati. Siamo pronti, vediamo cosa succederà dopo. Pressione no, siamo consapevoli della nostra forza. Siamo uniti, un bel gruppo, non vediamo l'ora di scendere in campo. Chivu ci ha tenuto sereni, è unacome le altre. Il risultato viene da sé se giochiamo bene. Dobbiamo goderci il momento, giochiamo per»