Stabilimenti balneari sempre più cari per gli italiani | +4,6% a giugno rispetto allo scorso anno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con l’estate alle porte, milioni didevono fare i conti con il consueto caro-vacanze. Un’analisi condotta dal centro studi Ircaf, l’Istituto ricerche consumi, ambiente e formazione, ha infatti rivelato i costi che le famiglie italiane affronterper il noleggio di un ombrellone e due lettini nella settimana dall’11 al 17. L’indagine ha esaminato 60situati in alcune delle più rinomate località turistiche italiane. Il risultato? Il costo medio nazionale per un ombrellone e due lettini in un giorno festivo è di 21,67 euro, con un incremento del 4,6%al 2023. La spesa media settimanale per la stessa settimana si attesta a 137,90 euro. Differenze regionali: Adriatico e Tirreno I prezzi variano significativamente a seconda della località.