Sta meglio e il cancro si è fermato | la soffiata su Re Carlo Bomba sull' abdicazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come sta davvero Re? A cercare di rispondere a una delle domande più ricorrenti in Gran Bretagna è Robert Hardman, esperto della famiglia reale e autore del libro “III”, biografia contemporanea del sovrano: “. Non sappiamo dettagli del suo tumore. Ma ha 75 anni e parea buona strada. Mi dicono che stia migliorando, decisamente. Orasta. Nessuno al palazzo si sta preparando al peggio. Né per quest'anno, né per l'anno prossimo. Non c'è una vera cura per il, devi fermarlo. E al momento mi dicono che si sia. Lo turba il non poter viaggiare ed essere sempre tra la folla”. Nell'intervista a Repubblica Hardman dice la suaa possibilein favore del principe William che qualcuno ha paventato: “Ho intervistato la regina di Danimarca due volte, nel 2000 e nel 2012.

