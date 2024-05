Spring Gala con Maria Meoni si viaggia nel mondo fiorito della danza | il 1° giugno a Padova

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Massimiliano Craus Ci siamo, loè pronto a partire con un programma ricco die danze, proprio come nelle corde di, direttrice artistica al timoneMMEventi. Sabato 1°andrà infatti in scena l’attesissimoal Teatro Don Bosco dicon inizio alle 20,30. Il programma di questa intensa giornata diverdà in scena in primis le due compagnie Veneto Junior Ballet, con “Baroque Project”, e la Kseij Dance Company con “Handle with Care & The conference” di Alekseij Canepa. Si esibiranno anche altri ensemble quali la Massive Dance Company con “Carmen” di Alberto Pinton e Sorina Serban; la Hopa Dance Studio e Rdm con “Mille” di Christian Fara; il Centro Tito Livio con “Aladdin” di Carlotta Bertani ed ElenaGiustina e Contamination Group-Passionecon “Anima errante” di Alessandra Toson.

