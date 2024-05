Sport | Pd ‘che fine ha fatto riforma Abodi? Testo ignoto a Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Lasui controlli fiscali delle societàive, approvata dal Cdm la settimana scorsa, conferma l?ennesimo atto di ostilità del governo Meloni verso il parlamento. Ilè ancora ufficialmente?. Così il responsabile nazionaledel Pd, il deputato democratico, Mauro Berruto. ?Da quanto apprendiamo da organi di stampa, il governo sta ancora facendo circolare ildel provvedimento tra diverse istituzioniive -apprendiamo per esempio essere stato inviato al Coni- per chiedere pareri e correttivi. È molto grave che le commissioni parlamentari di merito non siano state minimamente coinvolte, il ministro non sia mai intervenuto nelle sedi istituzionali su queste tematiche, così come è molto grave che dopo la fanfara per l?approvazione il governo stia ancora correggendo il-chiedendo pareri informali a tutti, tranne che al Parlamento- prima di inviarlo al Presidente della Repubblica.