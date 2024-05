Sport in tv oggi lunedì 27 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di lunedì 20 maggio 2024. Giorno di riposo per il Giro d’Italia, mentre non si ferma il tennis, con i tornei di Rabat, Ginevra, Strasburgo e Lione, insieme alle qualificazione del Roland Garros. Spazio anche alla Serie A con i ... sportface