Sport in tv oggi lunedì 27 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) Archiviato un weekend particolarmente intenso e scoppiettante, quest’27la nuova settimana comincia con una giornata sicuramente interessante sul fronte italiano. Uno degliivi principali odierni è indubbiamente il Roland Garros, con la seconda giornata di main draw in cui proseguiranno gli incontri di primo turno. Impegnati ben sette tennisti azzurri tra uomini e donne, con grande attesa in primis per il debutto di Jannik Sinner contro l’americano Christopher Eubanks. In agenda anche Italia-Svezia agli Europei Under 17 di calcio maschile, oltre a gara-2 della semifinale scudetto di basket tra Olimpia Milano (avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 sfide) e Germani Brescia. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi principali in27, il relativo palinsesto tv e

Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 27 maggio 2024 Oroscopo Paolo Fox di oggi , 27 maggio 2024 . Scopriamo le previsioni e l’ Oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi . Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’ Oroscopo del giorno in ... superguidatv

Endless Love: riassunto della settimana da lunedì 20 a sabato 25 maggio! - Ecco il riassunto settimanale degli episodi di Endless Love in onda da lunedì 20 a sabato 25 maggio, come di consueto, su Canale 5. Ripercorriamo insieme le vicende degli amati personaggi della soap turca. Riassunto Endless Love - dal 20 al 25 maggio Zeynep non è una ... serial.everyeye

La Promessa: riassunto della settimana da lunedì 20 maggio a venerdì 24 maggio! - Ecco il riassunto settimanale degli episodi de La Promessa in onda da lunedì 20 maggio a venerdì 24 maggio, come di consueto, su Canale 5. Scopriamo insieme quali sono state le vicende in cui sono stati coinvolti i protagonisti dell'amata soap nelle ultime puntate ... serial.everyeye