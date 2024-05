Spigno Saturnia Istallato semaforo nei pressi dell’ex Casa Cantoniera oggi Casa Nostra

Volley Mercato: Nicolò Volpe da Reggio Emilia a Catania - Volley Mercato: Nicolò Volpe da Reggio Emilia a Catania - Il ventunenne centrale piemontese, nazionale Under 22, dopo due stagioni con il Volley Tricolore, si trasferisce nell'ambiziosa formazione siciliana allenata da Placì ... tuttosport

Pallavolo Mercato – Un altro centrale Under 22 per la Saturnia Acicastello: Nicolò Volpe - Pallavolo Mercato – Un altro centrale Under 22 per la saturnia Acicastello: Nicolò Volpe - Nicolò Volpe è un nuovo giocatore della Cosedil saturnia Acicastello. Il centrale classe 2003, originario di Ciriè (Torino), nelle ultime due stagioni ha giocato in A2 tra le fila di Reggio Emilia, do ... ivolleymagazine

Un nuovo rinforzo per la Saturnia: arriva il centrale Nicolò Volpe - Un nuovo rinforzo per la saturnia: arriva il centrale Nicolò Volpe - Da due anni Volpe è impegnato con la nazionale Under 22 e proprio per questo ha stretto un legame di amicizia con Filippo Bartolucci, il cui annuncio in squadra risale alla scorsa settimana ... cataniatoday